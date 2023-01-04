Akülü sandalyeli engelli adama kamyonet çarpma anı kamerada

Ankara'da akülü sandalyesiyle yokuş aşağı inen engelli vatandaşa karşı yoldan geçen kamyonet çarptı. Kaza anının kameralara yansıdığı olayda engelli vatandaş hafif yaralandı.

Kaza, Mamak ilçesi Başak Caddesi'nde meydana geldi. Akülü sandalyesiyle yokuş aşağı inen bedensel engelli bir vatandaşa karşı yoldan gelen kamyonet çarptı. Engelli vatandaş çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan engelli vatandaşın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

“Çarpmanın etkisiyle yere düştü”

Kazanın tanıklarından Fehmi Kara,” Tekerlekli sandalyeli adam, yokuştan aşağı inerken aracı görmedi ve çarpıştı. Tekerlekli sandalyedeki adam çarpmanın etkisiyle yere düştü. Burnu kanıyordu. Ambulansa taşıdılar. Adamı sakinleştirmeye çalıştılar. Sonra da hastane götürdüler. Ciddi bir şeyi yoktu. Kazayı gördüğümüzde yardıma gittik” ifadelerini kullandı.