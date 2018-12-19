Akyurt ağız ve diş sağlığı polikliniğine kavuştu

Akyurt'un ilk ağız ve diş sağlığı polikliniği gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Akyurt Devlet Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinin açılışına Sağlıktan Sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, "Bugün burada ilçemize yeni bir hizmet vermenin mutluluğu içerisindeyiz. Polikliniğin açılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İlçemize böyle bir ünitenin açılması bizlere mutluluk verdi" dedi.

Kaymakam Altın, Akyurt'un gelişen ve büyüyen bir ilçe olduğunu belirterek, "Akyurt'ta müstakil bir ağız ve diş sağlığı açma isteğimiz ertelenmiş olsa da Akyurt Devlet Hastanemize bağlı polikliniğimizi hizmete açıyoruz. Akyurt halkının bu yönde bir talebi bulunuyordu, bu eksikliği de gidermiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Poliklinik hakkında bilgi veren Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, şimdilik üç diş hekiminin göreve başladığını, bu sayının beşe çıkarılacağını ifade etti. Ünal, "İlçemizde bildiğiniz gibi bir tek diş ünitemiz vardı. O da Akyurt gibi bir ilçemize yetmiyordu. Akyurt Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız ile birlikte burada bu hizmetin sunulması için uğraş verdiler. Daha önce hastanemizde bir diş hekimimiz vardı, iki diş hekimimizi daha görevlendirdik. Hızlı bir şekilde görevlendirme yaptık, en kısa zamanda beş diş hekimine çıkaracağız. Tabii bu da ihtiyaçlara göre şekillenecek. 5 diş hekimimizin Akyurt'un uzun süre ihtiyacını karşılayacağını düşünüyoruz. İhtiyaç doğarsa başka planlamalar da devreye girer" diye konuştu.

"Bir ilçede güzel işler yapılıyorsa orada güzel bir ekip var demektir" diyen Sağlıktan Sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Küreci ise, "Burada kısa süre önce bir toplantı gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda bu ihtiyaç dile getirilmiş. Bu gündemden sonra da çok hızlı şekilde İl Sağlık Müdürlüğümüz ve diğer sağlık birimlerimizin desteğiyle bu güze hizmetin bir an önce hizmete geçmesi sağlanmış. Bir ilçede güzel işler yapılıyorsa orada güzel bir ekip var demektir. İyi bir kaymakamı, iyi bir belediye başkanı, iyi birer yöneticileri vardır. Burada da güzel hizmetler yapılıyorsa durum böyle. İnşallah bizler de Akyurt'ta daha güzel hizmetlere şahitlik ederiz" ifadelerini kullandı.