Akyurt Belediye Başkanı Ayık şehit ve gazi ailelerini unutmadı

Anneler Günü her Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanırken, bu yıl sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı güne denk geldi. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, şehit ve gazilerin evlerine giderek hediyeler verdi. Ayık, şehit ve gazi annelerinin Anneler Günü'nü kutladı. Şehit annelerine evlat olmaya çalıştıklarını, evlatlarının yeri dolmasa da bunun bir görev olduğunu ifade eden Ayık, "Her cümleye başlarken artık korona virüs ve salgını ile başlıyoruz. Hayatımızın merkezine uzaklardan gelip yerleşen, yaşantımızı zorlaştıran bu salgının artık yavaş yavaş uzaklaşmasını diliyoruz. Bugün Anneler Günü. Anne denince yaşımız kaç olursa olsun çocuklaşıyoruz. Annelerimizin gözünde de ne kadar büyürsek büyüyelim, çocuk olarak kalıyoruz. Çünkü, annelerimiz hep bizim yanımızda, hayat boyu emeği üzerimizde olan kıymetli büyüklerimiz. Bu sene de böyle olsun diyerek ilçemizde yaşayan şehit ve gazi annelerimizi ziyaret ediyoruz. Annelerimiz olmadan yaşamamız zor evet ama bir annenin evladı olmadan yaşaması çok daha zor. Biz şehit annelerine evlat olmaya çalışıyoruz. Evlatlarının yerini dolduramasak da bu bir görev ve görevimizi yapmak için gayret ediyoruz. Bu düşünceler içerisinde, cennetin ayakları altına serildiği müjdelenen bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum.” diye konuştu.