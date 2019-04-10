Akyurt Belediye Meclisinde ilk oturum gerçekleşti

Meclis oturumunda komisyon üyelerinin seçimi ile görev dağılımı da gerçekleştirildi.

Yerel seçimlerde Akyurt'ta 15 kişilik belediye meclisinin tamamı Cumhur İttifakı'nın belirlediği adaylardan oluştu. Bu isimlerden 12'si AK Partili, 3'ü ise MHP'li belediye meclis üyesi olarak Akyurt halkını temsil edecek. Seçimlerin ardından Akyurt Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ilk toplantıda yeni seçilen meclis üyelerini tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan Hilal Ayık, oy versin vermesin herkese eşit mesafede olacaklarını kaydetti. Belediye meclisinin Cumhur İttifakı'nın adaylarından oluştuğunu belirten Başkan Ayık, belediye meclis üyelerinden ayrım yapmadan çalışmalarını istedi. “Burada 35 bin nüfusun emaneti bizlerin omuzlarında” diyen Ayık, “Cumhur İttifakı olarak 15 belediye meclis üyesi adayımızı meclisimize taşımış olduk. Burada göstermiş olduğunuz çaba ve gayretten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Biz seçime ittifak olarak girdik ancak 35 bin kişiye hizmet edeceğiz. Sizlerden birisi bir ricada bulunduğu zaman var gücümüzle çalışmak zorundayız. Bulunduğumuz bölgeleri temsilen meclise geldik. Vatandaşın başı dara düşünce yerel yönetim, belediye ilk eldir. Burada bizler hoşgörülü olmalıyız, vatandaşın taleplerini, önerilerini, hepsini alıp objektif bir şekilde değerlendirmeliyiz. Burada amacımız hizmet etmek. Projeler üretip Akyurtumuza değer katacak işlere imza atarak hep birlikte hizmet edelim” dedi.

Yeni dönemde Akyurt Belediye Başkan Yardımcılığı görevini Ayla Can Yüceer ile birlikte Hüseyin Demirel, 1. Başkan Vekilliğini Resul Can, 2. Başkan Vekilliğini İbrahim Civan, Özel Kalem Müdürlüğü görevini ise Memduh Erkan üstlenecek.