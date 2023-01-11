Akyurt Belediyesi 2023 yılı tarımsal ve kırsal destek çalışmalarına başladı

Ankara'nın büyüyen ve gelişen Akyurt ilçesinde çiftçiler ve kendi yiyeceği gıda ürünlerini yetiştirmek isteyenler için başlatılan destekler artarak devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda çiftçiler için akaryakıt, nohut, arpa, buğday ve arılı kovan hibe destek programları açıklayan Akyurt Belediyesi, bu yıl için de çalışmalara başladı. Akyurtlular ve çiftçiler 21 Ocak tarihine kadar hibe programlarına başvurabilecek. Bu yıl tüm başvuruların aynı zamanda başlatıldığını belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, hibe destekleri ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana çiftçilerimiz için elimizden ne geliyorsa yapmak için gayret gösteriyoruz. 2020 yılında domates ve biber fidesi dağıtımı ile başladığımız desteklerimiz, arpa ve buğday tohumu ile devam etti. Akyurt'ta 3 buçuk yılda toplam 116 arıcımıza 298 adet arılı kovan teslim ettik. İlçe Tarım Müdürlüğümüzle 35 arıcımıza 70 adet ek arılı kovan teslim ettik. 600 çiftçimize 300 ton arpa, 500 çiftçimize 200 ton buğday verdik. 3 bin 78 kişiye toplam 1 buçuk milyon adet sebze fidesi verdik. 2022 yılında da 562 çiftçimize biner liralık mazot desteğinde bulunduk. Son olarak geçtiğimiz yıl 650 çiftçimize yüzer litre akaryakıt desteğinde bulunduk. Bu yıl çeşitlenerek devam eden destekler içerisinde damızlık koç, nohut, sebze fidesi ve 50 adet arılı kovan bulunuyor. Çiftçilerimizin başvurularını bekliyoruz. Hayırlı olsun.”