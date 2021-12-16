Akyurt Belediyesi'nde kar nöbeti

Kar yağışının başlaması ile ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Ankara'da mevsim normallerinin altında devam eden hava sıcaklığı sonrasında kar yağışı başladı. Akyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gece nöbet tutarken, kar yağışının başlamasının ardından merkez ve mahalle bağlantı yollarında yoğun bir çalışma başlattı. Sabah yolda kalan bir servis aracı da Akyurt Belediyesi personeli ve araçlarının müdahalesi ile yoluna devam etti.

Özellikle mahalle bağlantı yollarında ulaşımın sürmesi adına ekipler çalışmalarını yoğunlaştırırken, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık 7 gün 24 saat kış koşullarına hazır olduklarını belirterek, 8 araç ile teyakkuzda olduklarını vurguladı. Ayık, “Deniz seviyesinden 1050 metre yüksekteyiz ancak Tekebeli bölgesinde rakım 1400 metrelere yükseliyor. Bu da kışın kar yağışı ihtimalini artırıyor. Akyurtlulara 26 mahallemizin tamamında kışın yol açma ve tuzlama hizmeti sunuyoruz. Filomuza iki yeni iş makinemiz dahil oldu. 4 kepçe, 1 greyder, 2 çok amaçlı Unimog, 1 loder olmak üzere 8 aracımız, 10 çalışma arkadaşımızla haftanın 7 günü, günün 24 saati kış koşullarına hazırız. Bölgeye hakim olan çalışma arkadaşlarımızın bulunması bizim için avantaj. Buradan tüm çalışma arkadaşlarımıza kış koşullarıyla mücadelede kolaylıklar diliyorum. Kışın güzelliklerini yaşamak, olumsuzluklarını ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.