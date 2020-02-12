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Akyurt Belediyesinden öğrencilere hijyen seti

Ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kişisel hijyen eğitimi veren Akyurt Belediyesi, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine 4 bin adet kişisel hijyen seti hediye etti.


Akyurt Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda öğrencilere kişisel hijyen eğitimi veriyor. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer, eğitim verilen Yıldırım Beyazıt İlkokulunu ziyaret etti. Başkan Ayık, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Akyurt'ta eğitim kurumları ile her zaman birlikte hareket ediyoruz. Eğitimin önemini en iyi bilen belediyelerden bir tanesiyiz. Eğitim yalnızca sınıflarda öğretmenlerin ders anlatmasıyla değil, hayatın her alanından bilgiler vererek yapıldığında çocuklarımız daha hazır ve donanımlı olacaktır. Bu anlayışla her yıl olduğu gibi ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerimize kişisel hijyen eğitimi vererek alışkanlık kazanmalarını amaçlıyoruz. 4 bin tane seti tüm okullarımızda öğrencilerimize hediye ettik. Ortaokul ve lise öğrencilerimize de eğitimler vererek, geçmişte kazandıkları temizlik ve hijyen alışkanlıklarını devam ettirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.


Ayık, hediyelerin verilmesinin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

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