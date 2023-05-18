Akyurt Belediyesi'nden yeni park projesi

Ankara'nın Akyurt Belediyesi, yeşil alan çalışmalarına Yeşiltepe Mahallesi TOKİ bölgesinde devam ediyor. İhalesi gerçekleştirilen park yapım işi iki etaptan oluşacak ve iki etap da aynı anda tamamlanacak.

TOKİ'nin ilçe merkezine olan mesafesi nedeniyle Akyurt Belediyesi'ne vatandaşlar tarafından kaldırım yapılması talebinde bulunulduğunu belirten Belediye Başkanı Hilal Ayık, bu alanın Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında olduğunu söyledi.

Akyurt Devlet Hastanesi'nin yakın zamanda açılacak olması ve vatandaşların talepleri üzerine çalışmalara başladıklarını söyleyen Başkan Ayık, “Akyurt'ta vatandaşlarımız tüm taleplerini en yakın kurum olan Akyurt Belediyesine, yani bizlere iletiyorlar. Bizler de sorumluluk alanımızda bulunan noktalarda çalışmalarımızı yürütürken, bu alanın dışında kalan yerlerde yetkili kurum olan Büyükşehir Belediyesine yazılı ve sözlü talepleri iletiyoruz. TOKİ yolu Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasındadır. Büyükşehir Belediyesi kaldırımlarını yapmadığı için vatandaşlarımız ya çamurun içinden evlerine yürüyor ya da tehlikeli bir şekilde asfalttan yürümek zorunda kalıyor. Ayrıca Akyurt Devlet Hastanesi yakın zamanda hizmete açılacak. İnsanlarımızın hastane çevresinde bekleyeceği ya da vakit geçireceği bir alan olacak. 20 bin metrekare alanda projelendirdiğimiz parkımızın içinde kafeterya, taksi durağı, bin 200 metre yürüyüş ve koşu yolu, çocuk parkı, gençler için paten pisti ve bol bol yeşil alan yer alacak. Hem parkımızı yapıp hem insanlarımızı çamurdan kurtarmış olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.