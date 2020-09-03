Akyurt Biogaz tesisinde elektrik üretimi başladı

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık Çardakbağı mahallesinde yer alan tesisi ziyaretinde, sona yaklaşan inşaat çalışmalarını yakından inceledi.

Biogaz firmasının CEO'su Zahid Karakaya Başkan Ayık'a verdiği bilgide tesisin 50 milyon TL yatırımla, 3.12 megavat kurulu güçte, yılda 24 milyon kilovat/saat elektrik ve 15 bin ton organik gübre üretim kapasitesi olduğunu belirtti. Karakaya, tesis sayesinde ülkemizin yıllık 6 milyon metreküp doğalgazı ithal etmesine gerek kalmayacağını sözlerine ekledi.

"Akyurt'un enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede"

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık konuşmasında şunları dedi: “Küresel ölçekte enerjiye olan talep gün geçtikçe artıyor. Biz de bu düzende var olmak istiyorsak, güçlüyüz demek istiyorsak, yenilenebilir enerji kaynaklarından da en üst seviyede yararlanmamız gerekiyor. Bugün Akyurt'a bu tesisin kazandırılmasında, bugüne gelinmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm üniteleri beraber dolaştık, her alanda ince düşünülmüş bir proje ve çalışmanın ürünü olan bu tesis şu anda biyogaz üretimine başlamış durumda. Çok daha erken bir tarihte tamamlanmış olması planlanıyordu ancak bu yıl Covid-19 salgını her alanı maalesef olumsuz etkiledi. Basit bir hesapla Akyurt büyüklüğündeki bir ilçenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek enerjiyi bu tesis üretebiliyor. Akyurt'un tarım ve hayvancılık özelliklerinden daha fazla yararlanırsak ülkemiz için küçük katkılar sağlayabiliriz. Ekim ayında resmi açılışı yapılarak tam anlamıyla faaliyete geçecek bu tesisin ilçemiz ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."