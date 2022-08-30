Akyurt Fasulyesi'nin üretimi artırılacak

Akyurt'un Teberik Mahallesi'nde yetişen fasulye çeşidi geçmişten günümüze mahalle halkının geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

Nem ve suyu sevdiği için başta Teberik olmak üzere Kalaba, Kızık, Ahmetadil, Kozayağı Mahalleleri'nde de yetişebilen Teberik Fasulyesi'nin pazar ağı da her geçen gün genişliyor. Üniversite-üretici işbirliği ile fasulye üretiminin artırılması hedefleniyor.

Akyurt Belediyesi öncülüğünde üretici kadınlar ile kurulan S.S. Akyurt Hamarat Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, hasat boyunca Akyurt Teberik Fasulyesinin tazesini, kış döneminde ise kurusunun satışını yapıyor. Bir proje kapsamında 2021 yılında zincir marketlerde kooperatif üzerinden Akyurt Teberik Fasulyesi satışları yapıldı, ürün beğenildiği için 2022 yılı için anlaşma sağlandı. Akyurt Teberik Fasulyesi bu yılda marketlerdeki yerini alacak.

Akyurt'ta yetiştirilen fasulyeye lezzeti veren en önemli unsur olarak yetiştirilen alanlardaki iklim koşulları gösteriliyor. Bahçelerin dere ve çay etrafında kurulmuş olması, çevresinde yüksek sıcaklık ve rüzgarları engelleyecek kavak, söğüt gibi ağaçlar bulunması ve dağlarla çevrilmiş olması bu fasulye çeşidini diğerlerinden ayırıyor.

"Üniversiteler ile işbirliği yapılacak"

Teberik Fasulyesi'nin üretimini artırmak için üniversiteler ile işbirliği yapacaklarını kaydeden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık şu bilgileri verdi: “Akyurt'un adını daha kalabalık kitlelere duyurmak ve herkesin tanımasını sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmalar içerisinde yöresel ürünlerin payı oldukça fazla. Evlere giderek yaşlılarımızdan Akyurt'a özgü ürünleri araştırdık. Bazı yemeklerle birlikte Teberik Fasulyesi de ön plana çıktı. Çünkü hem lezzetli hem kılçıksız ve güzel bir tür. Kooperatifimizin maharetli hanımları bu değerimize de sahip çıkarak yetiştirdiler ve satışını yapmaya başladılar. Çok da başarılı satış rakamlarına ulaşıldı. Zincir marketlerin reyonlarında yerini aldı. Göreceğiniz üzere kışlık olarak da saklanabilen fasulyemiz ortadan ikiye dilimlenerek kurutulur, kışın da rahatlıkla tüketilebilir. Akyurt'un özel ve güzel ürünlerini ortaya çıkarmak için çalışmalarımız devam edecek. Hanımlarımıza özveriyle, gönülleriyle ve sevgileriyle bu işe sarıldıkları için teşekkür ediyorum.”