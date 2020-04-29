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Akyurt Halk Eğitim Merkezi'nde 15 bin maske üretildi

Akyurt’ta Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından korona virüsle mücadele kapsamında 15 bin adet koruyucu maske üretildi.

Akyurt'ta Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından korona virüsle mücadele kapsamında 15 bin adet koruyucu maske üretildi.


Akyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü korona virüs mücadelesine koruyucu maske üreterek katkı sağladı. Usta öğreticiler gözetiminde 15 bin adet maskesinin kısa sürede üretildiğini belirten Akyurt Kaymakamı Osman Altın, "Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını ile mücadelede önemli bir sınav veren ülkemizde ihtiyaç duyulan koruyucu maskenin ücret karşılığı satışı yasaklanmış olup, devletimiz tarafından tüm vatandaşlarımıza yeteri kadar ücretsiz koruyucu maske dağıtımı yapılmaktadır. Akyurt Halk Eğitim Merkezimizde ise kursiyerlerimiz usta öğreticileri vasıtasıyla 15 bin adet koruyucu maske üretimini gerçekleştirdiler. Maskeleri olası bir acil durumda kullanılmak üzere deneme amaçlı olarak ürettik. Salgın ile mücadelede tedbiri asla elden bırakmamalıyız" dedi.

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