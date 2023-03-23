Akyurt tarihi Merkez Camii çevre düzenlemesinde temel atıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, BBP Akyurt İlçe Başkanı Mustafa Tüfekci ve idari amirlerin katılımıyla temel atma töreni düzenlendi.

Akyurt'un tarihi camii olan Merkez Camii çevre düzenlemesine başlandı. Kapalı otopark ve cami avlu düzenlemesini içeren projenin temel atma töreninde kurban kesilerek dualar okundu.

Törende yaptığı konuşma ile tarihi merkez camii çevre düzenlemesinin detaylarını anlatan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, 30 araçlık kapalı otoparkın yanı sıra proje içerisinde derslik ve vatandaşların sohbet edebileceği mekanların bulunacağını açıkladı. 16 milyon 550 bin TL'ye mal edilen projenin 8 milyon TL'sini Ankara Valiliği kalanını ise Akyurt Belediyesi karşılayacak.

Başkan Hilal Ayık, “Sayın Valimize arz ettiğimizde böyle bir projeye niyetimiz olduğunu ilettik ve makul buldular. Neticesinde de bir proje hazırladık merkez camimiz ile ilgili olarak. Altında 30 araçlık bir otoparkımız olacak, üzerinde kütüphanemiz olacak. Cami cemaatinin çay içebileceği, sohbet edebileceği bir mekan olacak. Yine bunun yanı sıra iki adet dersliğimiz olacak. Merkez camimizde derslik noktasında sıkıntı yaşıyorduk. Avlu projesi ile birlikte hem derslik sıkıntısını çözmüş olacağız, hem merkez camii geçmişten bugüne olduğu gibi artık bundan sonrasında da cemaatleri bir araya getiren, birlikte sohbet ettikleri, çay içtikleri, ibadet ettikleri bir mekan olmaya devam edecek.

Merkezde de bir otopark sıkıntımız vardı. Alt kattaki otoparkla da bunu çözüme kavuşturmayı ümit ediyoruz. İnşallah tamamlamayı da aralık sonu gibi yapacağız. Sayın valimizin katılımıyla hep birlikte açılışını yaparız diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın projeyi hazırlayıp sunduğunu ve Valilik olarak katkı sağladıklarını ifade eden Vali Vasip Şahin ise “Cami çevresinin tanzim edilip, çevresiyle birlikte vatandaşlara daha iyi hizmet edebilir hale gelmesi hepimiz açısından sevindirici. Bu çorbada valilik olarak bizimde biraz tuzumuz var. Ama değerli başkanımıza teşekkür ediyorum burada bir proje hazırlayıp o projeyi bize sundu, teklif etti. Bizde güzel bir proje olarak gördük. İnşallah bittiğinde burası çok şirin bir merkez haline gelecek.” diye konuştu.

Şahin, proje için Valilik tarafından daha önce 3 milyon TL olarak belirlenen katkı tutarının 8 milyon TL'ye çıkarıldığını sözlerine ekledi.