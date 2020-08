Akyurt Tohum Eleme Tesisi 856 ton hububatı işledi

Akyurtlu çiftçilere 2017 yılında hizmet vermeye başlayan Tohum Eleme Tesisi, bu yıl hizmet alanını genişleterek çalışmasını sürdürdü. Tesisin çalışması hakkında bilgi veren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ankara'nın kuzey ilçeleri arasında tek tesisin Akyurt'ta bulunduğunu söyledi. Ayık, “Akyurt tarım ve hayvancılıkta ilerleme kaydeden bir ilçe. Her yıl artan bir üretim grafiği mevcut. Bu üretimden elde edilen gelirin her yıl artarak devam etmesi, yeni tohumların kalitesinin üst seviyeye çıkarılmasıyla mümkün olmaktadır. Bazı bölgelerde selektör makinesi de denilen tohum eleğinin en son teknolojiyle donatılmış bir örneği tesisimizde hizmet vermektedir. Ankara'nın kuzey ilçeleri arasında bu ölçekteki tek tesis belediyemiz bünyesinde yer alıyor. Dolayısıyla Akyurt dışındaki çiftçilerimize de hizmet vermekteyiz. 2017 yılında hizmete açılan tesisimizde çiftçilerimiz gelecek yıl toprağa ekecekleri tohumları hazırlıyor. Randevu sistemiyle çalışan tesiste geçtiğimiz yıllarda yalnızca arpa ve buğday eleme işlemi yapılırken, bu yıl nohut eleğini de hizmete aldık. Temmuz ayında başlayan tohum eleme işlemlerinde bu zamana kadar 101 ton nohut, 155 ton buğday, 600 ton da arpa olmak üzere toplam 856 ton hububat elenerek kaliteli tohumlar elde edildi. Bu istatistik veriler her yıl artarak işlem devam ediyor. Bu vesileyle tüm çiftçilerimizin tohumlarının bereketli olmasını temenni ediyorum. Tesisimizde tohum eleme işlemi yaptıracak çiftçilerimizin randevularını alabilmeleri için belediyemizin sosyal medya hesaplarında yaptığımız paylaşımlarda telefon numaralarını yazdık. Belediyemizin santralinden de yönlendirme yapılmaktadır” dedi.