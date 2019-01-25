Akyurt Uluslararası Fuar Alanı'nın inşaatı hızla devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın inşaat çalışmalarını yakından takip ettiği Esenboğa Havaalanı ile entegreli ulaşım imkanına sahip olacak olan Akyurt Uluslararası Fuar Alanı'nın inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Başkent'in turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacak ilk uluslararası fuarı olma özelliğine sahip olan Akyurt Uluslararası Fuar Alanı inşaatının yüzde 25'i tamamlandı. Olumsuz hava koşullarına rağmen iş makineleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, temeli atılan fuar alanının betonarme imalatı da tam gaz devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara İl Özel İdaresi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ile Ankara Ticaret Borsası, Akyurt Belediyesi, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin ortaklığı ile kurulan Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi sık sık toplanarak, fuar alanı inşaatında sergi salonlarının yapımına geçilmesi için çalışmalar yürütüyor. Kapalı sergi alanı ile idari binalar, toplantı ve konferans salonları, yiyecek-içecek ve servis bölümleri, kiralık depolar ve servis mekanlarının da yer alacağı arsa alanı içinde 127 bin metrekare açık fuar alanı ve 7 bin 500 araçlık açık otopark bulunacak. Fuar alanına kurulacak huzur bahçesi ile özgün bir tasarıma sahip olacak Akyurt Uluslararası Fuarı, dünyada havaalanına yakın olma özelliği ile de listeye girecek. Sadece Ankara'nın değil İç Anadolu Bölgesi'ndeki diğer illerin de ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak olan fuar alanının 2019 yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor. Yurt dışından ve çevre illerden katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen Akyurt Uluslararası Fuarı hem Anadolu'da üretilen yerli ve sanayi ürünlerinin alıcı ile buluşmasını sağlayacak hem de İş Makineleri, Sanayi Fuarları gibi katma değeri yüksek organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

Ankara'da yılda 40 fuar düzenlenirken, Başkent bu fuarlarda 750 bin ziyaretçi ve 2 bin 900 firmayı ağırlıyor.