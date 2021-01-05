Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor

Akyurt Belediyesinde bir araya gelen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yüklenici firma yetkilileri, Akyurt Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Asuman Kahraman, Akyurt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Yalçınkaya ve Hastane Müdürü Mümtaz Şimşek, Akyurtlulara müjdeli haberi verdi. Belediye Başkanı Hilal Ayık yaptığı açıklamada, “Uzunca bir zamandır Akyurt'un ihtiyacı olan yeni bir hastane yapılması için çalışmalar devam ediyordu. Hastane için yerimiz çok uzun zaman önce belirlenmişti. Ulaşımın en rahat sağlanacağı, sağlıkta zamanla yarışta sağlıkçılarımızı bir adım öne geçirecek 20 dönümlük güzel bir noktada imar çalışmamız tamamlandı. Sağlık Bakanlığımıza arazi teslim edildi. Ardından geçtiğimiz Haziran ayında ihalesi yapıldı. Bu süreçler elbette kolay değil. İtiraz süresinde Akyurtlular hastaneyi belediye olarak bizim yapacağımızı düşünüyorlardı. Tüm süreçler sorunsuz aşıldı ve artık Bakanlık yetkililerimiz ile birlikte yüklenici firmaya araziyi inşaat için teslim ediyoruz. Yeni hastanemizin ilçemize kazandırılmasında Akyurtlulardan desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, Bakan Yardımcımız Sayın Halil Eldemir, AK Parti Ankara İl Başkanımız Sayın Hakan Han Özcan, Ankara Milletvekillerimiz Sayın Prof. Dr. Arife Polat Düzgün ve Sayın Zeynep Yıldız'a şükranlarımı sunuyorum” dedi.