Akyurt'a bir ödül daha

Akyurt Belediyesi gençlere yönelik çalışmalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ödül daha aldı. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği Tam Bana Göre Festival kapsamındaki yarışmada “Camiden Hayata” adlı proje ödüle layık görüldü.

Önceki dönem başlatılan Camiden Sahaya Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası'nın genişletilerek kız çocukları, 4-6 yaş çocuklar ve gençleri de kapsayan büyük bir etkinliğe dönüştüğünü belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Amacımız gençlerimizi camilerimizle buluşturarak, bedensel, zihinsel ve manevi yönden kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu sebeple, önceki dönemde başlatılmış olan Camiden Sahaya Futbol Turnuvası'nı tüm gençlerimize hitap eder hale getirerek adını Camiden Hayata olarak belirledik" dedi.

Ödüle layık görülen proje hakkında açıklamada bulunan Ayık, "Projemiz yalnızca erkek çocuklarımız ve futbol ile sınırlı değil. Sportif faaliyetlerin yanında, kitap okuma etkinlikleri, bilgi yarışmaları ve geziler düzenliyoruz. Kültür, sanat, eğitim ve sporun iç içe olduğu organizasyonlarımız çocuklarımız ve gençlerimizin dikkatlerini çekiyor ve her bir organizasyona severek katılıyorlar. Gençlerimiz vakitlerini boşa harcamak yerine hem kendini geliştiriyor hem de vakti kıymetli kullanmayı öğreniyor. Akyurt Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle hayata geçirdiğimiz projemiz ailelerimizden de çok olumlu tepkiler alıyor. Camiden Hayata projemizi ödüle layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Camiden Sahaya'nın Camiden Hayata projesine dönüşmesinde emeği bulunan çalışma arkadaşlarımıza, İlçe Müftülüğümüze, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ve geçmişten günümüze projeye emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.