Akyurt'a diyaliz müjdesi

Adem Yalçınkaya, tüm bölgeye hitap edebilen diyaliz merkezinin önümüzdeki günlerde hizmete gireceğini açıkladı.

Akyurt Devlet Hastanesinde büyük ihtiyaç duyulan fizik tedavi ve üroloji bölümlerinin de hizmete açılacağının müjdesini veren Yalçınkaya, "Günde yaklaşık 500 hastaya hizmet vermekteyiz. Hastanemizde ihtiyaç duyulan doktor ve diğer sağlık branşlarının da en kısa sürede hizmete girebilmesi için Sağlık Bakanlığımızla temaslarımızı sürdürmekteyiz. Akyurt'ta tamamlanmak üzere olan İçişleri Bakanlığı Göç İdare Genel Müdürlüğü Geri Gönderim Merkezi'nin açılmasından sonra hastanemize olan talepler daha da artacaktır" dedi.

İhtiyaç duyulan cildiye, nöroloji ve kardiyaloji branşlarının açılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade eden Akyurt Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Yalçınkaya, son aşamasına gelinen diyaliz merkezinin en geç 15 gün içerisinde faaliyete geçerek hizmet vereceğini söyledi.