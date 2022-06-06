Akyurtlu gençler İstanbul'da

İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümü nedeniyle Akyurt Belediyesi 21 yaşındaki 35 üniversite öğrencisiyle İstanbul turu düzenledi.

Büyük Çamlıca Camii'nde başlayan İstanbul turu, Çamlıca Seyir Tepesi'nde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Kız Kulesi ile devam etti. Eyüp Sultan Camii'nde Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da öğrencilere katıldı ve gezinin sonraki duraklarında gençlere eşlik etti. Galata Kulesi'ne çıkan Akyurtlu gençler buradan Ayasofya-i Kebir Camii, Sultanahmet Camii ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni de ziyaret etti. Başkan Hilal Ayık ile beraber yaptıkları turda unutamayacakları bir gün yaşayan gençler, günün yorgunluğunu tekne ile boğaz turu yaparak attı. Ankara'ya özgü oyun havalarıyla İstanbul Boğazı'nın ortasında gönüllerince eğlenen üniversiteli gençler Başkan Hilal Ayık'a gezi organizasyonu için teşekkür etti.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık gezi programıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul'un fethedilmesi, tarihin akışını değiştiren büyük bir tarihsel olaydır. Ayrıca bu fethin inancımızda da farklı bir yeri bulunuyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet ve atalarımızın gerçekleştirdiği fetih, dünya tarihinin yönünü belirlemiştir. Bu manevi hissiyatla hareket ederek, genç kardeşlerimizle İstanbul'un fethinin 569'uncu yılında, fethin önemini daha iyi kavrayabilmeleri için bir tur düzenledik. Son dönemin önemli yapılarından olan ve yapımında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emeği olan Büyük Çamlıca Camii'nde turumuz başladı. Çamlıca Seyir Tepesi'nden İstanbul manzaralı hatıra fotoğrafları ile ayrıldılar. Eyüp Sultan'ın manevi huzurunda dualar ettik. Galata Kulesi'nden İstanbul'a baktık, Ayasofya ve Sultan Ahmet ziyaretlerinin ardından İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ettik. Gün boyu yorulan gençlerimiz için en güzel etkinlik tekne ile boğaz turu oldu. İki günlük gezi programının ilk gününde öğrencilerimizle beraber geziye katıldık. İkinci gün ise Pierre Loti tepesi, Fatih Sultan Mehmet'in kabri ve Topkapı Sarayı Müzesi Kutsal Emanetler ziyareti yapıldı. Gençlerimiz tarihimizden güç alarak geleceğe hazırlansın istiyoruz. Bizim köklü bir millet olduğumuzu önce kendimiz iyi anlamamız gerekiyor. Geziye katılan tüm öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyor, öğrencilik hayatlarında ve hedeflerine ulaşma yolunda başarılar diliyorum."