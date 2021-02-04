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Akyurtlu judocuların kuşak heyecanı

Akyurt Belediyesinin desteklediği judo sporcuları ilk kuşak takma heyecanını yaşadı.


Akyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda kuşak terfi töreni yapıldı. Törene Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da katıldı. Kuşak rengine göre sporcuların derecelerinin sınıflandırıldığı judo sporunda Akyurt'ta uzun yıllardır faaliyet gösteren antrenör Nihat Oba ve öğrencileri renkli görüntüler oluşturdu. Pandemi kurallarına uygun olarak hazırlanan salonda bir araya gelen sporculara kuşaklarını Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık takdim etti. Antrenör Nihat Oba, Akyurt Belediyesinin destekleriyle judo sporunu Akyurt'ta yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, Başkan Hilal Ayık'a teşekkür etti.


Başkan Hilal Ayık törende yaptığı konuşmada, “Akyurtlu gençlerin spordaki başarılarını ve potansiyelini yakından takip ediyoruz. Farklı spor dallarında güzel sonuçlar alan gençlerimiz var. Daha geniş kitlelerin sporun çeşitli dallarıyla ilgilenmesi ve başarılı olması için çalışmalar yapıyoruz. Bunun son örneği ise Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi'dir. Çok yakında temelini atacağımız bu tesiste yetişecek genç sporcular Akyurt'u temsil edecek. Bugün judo sporunda kuşak takmaya hak kazanan gençlerimizle birlikteyiz. Pırıl pırıl gençlerimiz gelecekte sağlıklı birer insan olacak ve başarılarıyla bizleri sevindirecekler. Burada çocuklarının heyecanına ortak olan ailelere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Zor şartlarda, pandemi gölgesinde spor yapmak kolay iş değil. Çocuklarına verdikleri destekle gelecekte başarılarını da görmelerini diliyorum. Antrenörümüz ve gençlerimiz Akyurt'un adını sporda da yukarılara taşıyacaklar. Genç kardeşlerime başarılar diliyorum” dedi.

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