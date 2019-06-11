Akyurtlu öğrenciler Çanakkale yolcusu

Kitap okuma yarışmasında ilk 250 kişi içerisine dahil olan öğrenciler Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın da katıldığı uğurlama töreni ile yola çıktı.

Kitap okuma alışkanlığının erken yaşlarda kazandırılması gerektiğini söyleyen Başkan Ayık, “Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte geleneksel hale getirdiğimiz yarışmanın amacı çocuklarımıza ve gençlerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Çanakkale tarihi alanlar gezisi ise bu alışkanlığı kazandırmada öğrencilerimize bir itici güç olacaktır. Çanakkale'ye gittiklerinde, rehber eşliğinde şehitlikleri gezen öğrenciler, 104 yıl önce atalarımızın hangi şartlarda vatanı savunduğunu, yokluk içerisinde nasıl destan yazdıklarını öğrenecek, hayatları boyunca oradaki ruhu akıllarından çıkarmadan, o bilinçle çalışacak ve vatanımızın geleceğini şekillendirecekler. Bizler bu yarışma ile geleceğimizin temellerini sağlamlaştırmayı amaçladık. Kitap okuma alışkanlığını da erken yaşta kazandırdığımızda her biri birer fidan olacak, bu memleketin toprağını bir arada tutan büyük bir ormana dönüşecekler. Öğrencilerimizi dualarla yolcu ettik. Yolları, bahtları ve zihinleri açık olsun” ifadelerini kullandı.

Günde 2 otobüs ile Akyurt'tan Çanakkale'ye toplam 4 sefer düzenlenecek ve öğrenciler unutamayacakları bir geziye katılmış olacaklar.