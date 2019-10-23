Akyurtlu öğrencilerden Anıtkabir'e ziyaret

Yakupoğlu İlkokulu öğrencileri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 96. yıl dönümünde yapılacak etkinliklerin hazırlıkları devam ederken, Yakupoğlu İlkokulu öğrencileri Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdi. 1., 2. ve 3. sınıftan 78 öğrenci, Atatürk silueti baskılı tişörtleri ve Türk bayrakları ile gerçekleştirdikleri ziyarette Atatürk'ün mozolesine karanfiller bıraktı. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen öğrencilere eşlik eden Okul Müdürü Selim Koçak, etkinliğin Akyurt Belediyesinin katkıları ile gerçekleştirildiğini belirtti. Kocak, “Okulda verilen eğitim öğretimin yanı sıra tarihi ve kültürel geziler de öğrencilerimizin gelişimi açısından oldukça önemli. Gezi ile birlikte öğrencilerimiz Türkiye'nin kurtuluşu ve Cumhuriyet'in kuruluşunu da öğretmenlerinden dinlemiş oldu” ifadelerini kullandı.