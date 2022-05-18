Akyurt'ta 1 milyon sebze fidesi dağıtıldı

Bu çerçevede Akyurt'ta çiftçilik yapan ve kendi bahçesinde sebzesini yetiştiren 2 bin kişiye, yüzde 75 hibeli 1 milyon adet domates ve biber fidesi dağıtıldı.

Akyurt kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen dağıtım programına Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Belediye Meclis Üyeleri, Akyurt Ziraat Odası Başkanı, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Hilal Ayık sebze fidelerinin dağıtımı sırasında Akyurtlularla sohbet etti. Çiftçiye desteklerinin süreceğini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık “Geçtiğimiz yıl 1000 Akyurtlu vatandaşımız fide desteğimize başvurdu. Biz tamamına fide dağıtımı yapık. Bu yıl sayı maşallah ikiye katlandı. Akyurtlulara yaptığımız uyarı ve bilgilendirmeler neticesinde karışıklığa mahal vermeyen, mahallelerimizin dağıtım saatlerine riayet eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fidelerimizi çiftçilerimiz ve kendi sebzesini yetiştirmek isteyen vatandaşlarımızla buluşturduk. Allah sebzelerinden ağız tadıyla yemeyi nasip eylesin. Bereketli olsun inşallah” diye konuştu.