Akyurt'ta 11 spor sahasının yapımına başlandı

Akyurt Belediyesi, ilçede belirlenen 6 mahalleye halı saha, 5 mahalleye ise basketbol sahası kazandıracak. Temel atma aşamasında olan inşaatlar hakkında açıklama yapan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Akyurt'un merkezinde insanlarımızın ulaşabildiği hizmetleri mahallelerimizde de ulaşılır hale getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda 6 mahallemize halı saha, 5 mahallemize ise basketbol sahası yapmak için kolları sıvadık. Elecik, Balıkhisar, Büğdüz, Saracalar, Güzelhisar ve Kızık'ta halı saha inşa ederken, aynı mahallelerimizden Elecik hariç hepsine basketbol sahası da yapıyoruz. Halı saha Türkiye'de tam bir kültür sporu diyebiliriz. Her yerde insanlar kendi aralarında takımlar kurup futbol keyfi yaşamayı seviyor. Çocuklar ve gençler de futbolu çok seviyor. Sporda başarının anahtarı tesisleşme. Her yerde tesislere ulaşılabilirse, spordaki başarı grafiği de yükselecektir. Yetenekli çocuklar ve gençler kendilerini buralarda keşfedecek, ileride belki de yıldız birer sporcu olacaklar. Bu yıl içerisinde spor alanlarımızı tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.