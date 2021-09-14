Akyurt'ta Ahilik Haftası kutlandı

Akyurt'ta Ahilik Haftası Akyurt'ta mehteran gösterisi ve pilav dağıtımıyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programında Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım ve Akyurtlular katıldı.

Akyurtlularla selamlaşarak sohbet eden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, programın başlamasıyla birlikte hazırlanan 1000 kişilik nohutlu pilavı Akyurtlulara dağıttı. Ayrıca ilçedeki yaklaşık 650 esnaf için de Ahilik pilavı dağıtıldı.

Mehteran gösterisini ilgiyle izleyen Başkan Hilal Ayık törende yaptığı konuşmada Ahilik Haftası ile ilgili olarak şunları söyledi “Ahilik aşını, Ahilik pilavını ilçemizde bulunan bütün esnaflarımızla paylaştık. Kültür Müdürlüğümüz sabahtan itibaren ikramlarını gerçekleştirdi. Burada amaç paylaşım ve bir araya gelmek. Ahilik helal rızık peşinde koşmak, kendi hakkından çok karşısındakinin hakkını gözetmek ve bunu çıraklarına anlatarak nesilden nesle aktarmaktır. Genel olarak kültürümüzün bir parçası olmasından ziyade Ahiliğin Ankara'mız için de ayrı bir önemi var. Anadolu beyliklerle yönetilirken sadece Ankara'mız Ahilik ile yönetiliyordu. Aslında Ankara'mız Ahiliğin de merkezi diyebiliriz. Bu kültürü asırlarca yaşatmış, nesilden nesle aktarmış bir şehirde hep beraber dostluk ve kardeşlik içinde yaşıyoruz. Ahilik Haftamız kutlu olsun. Buradaki kıymetli ticaret erbaplarımız yanlarında yetiştirdikleri kalfalarına, çıraklarına bu güzel ahlakı emanet bırakacaklar. Bırakacakları en güzel miras diyebilirim.”