Akyurt'ta asfalt çalışmaları başladı

Akyurt Belediyesinin 2023 yılında Ankara'da yatırıma en büyük payı ayıran belediyelerden biri olduğunu belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, bu yıl içerisinde 6 bin 500 ton asfalt çalışması yapılacağını söyledi. Mahallelerin ihtiyaçlarının tespiti için muhtarlarla bugüne kadar çok sayıda toplantı yapıldığını ifade eden Ayık, "Vatandaşlarımızın taleplerini muhtarlarımızdan alarak gerekli çalışmaları yaptık. Son iki yıldır bütçemizin yarıdan fazlasını yatırımlarımıza ayırarak önemli bir adım attık. Geçtiğimiz yıl 22 bin ton asfaltı ilçe merkezimizdeki mahallelerimizin cadde ve sokaklarına serdik. Bu yıl da 6 bin 500 ton asfalt ile geçtiğimiz yıldan kalan noktalarda çalışmalarımızı tamamlayacağız" diye konuştu.

“Çalışmaları yerinde inceliyoruz”

Yürütülen çalışmaları da bizzat alanda takip eden Ayık, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yıldırım ve Timurhan mahallelerimizde eski asfaltın trimerle kazıma işlemi başladı. Çalışmaları yerinde inceliyoruz. Bu Akyurt Belediyesi tarihindeki en önemli hizmetlerden bir tanesidir. Bunun yanında kaldırım ve bordür çalışmalarımız bu yıl da devam edecek. 12 bin metrekare alanda yapılacak çalışmamızın ihalesini gerçekleştirdik. Sokaklarımızın çehresi değişiyor. Diğer mahallelerimizdeki yol çalışmalarını sathi kaplama ile çözüme kavuşturuyoruz. Havalar asfalt atmaya uygun olduğu sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm çalışmalarımızın Akyurtlular için hayırlı olmasını diliyorum.”