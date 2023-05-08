Akyurt'ta bindallı defilesi düzenlendi

Akyurt'ta açılan bindallı kursunda dikilen yöresel kıyafetler, düzenlenen defile ile tanıtıldı.

Akyurt'ta kültürel mirası yaşatmak amacıyla düzenlenen bindallı kursu sona erdi. Düzenlenen gala programında Akyurtlular kültürel bir yolculuğa da çıktı. Geçmişten günümüze Türklerin giyim kuşamının ve bindallının öneminin anlatıldığı belgesel ile başlayan etkinlik, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti. Ardından Ankara Kulübü ‘Çınar Seymen' lakaplı üyelerinden Haluk Balaban nakış, renk gibi farklı bindallı niteliklerinin ne anlama geldiğini dinleyicilere anlattı.

Akyurtlu kadınların 'Akyurt'ta kına gecesi' gösterimi de ilgiyle izlendi. Geleneksel olarak gerçekleştirilen kına gecesi canlandırıldı, geline kına yakıldı, türküler söylendi ve oyunlar oynandı. Etkinliğin finalinde ise eğitmen Başak Güney ve öğrencilerinin hazırladığı bindallılar için defile gerçekleştirildi. Birbirinden farklı 25 bindallı tanıtıldı.

"Şimdi sıra sizlerde"

Defilenin sona ermesi ile konuşma yapan Akyurtlular Derneği Başkanı Sadullah Çiftçi, "Şimdi sıra sizlerde, kültürümüzü yaşatmak için bindallıları düğün yapacaklara vereceğiz" diyerek Akyurtluların sahiplenmesini istedi. Çiftci, "Artık hazır mıyız bu bindallıları kullanmaya? Burada bir emek verdik, bu emeğin takdiri artık bunların kullanılmasıdır. Derneğimiz 25 tane bindallıyı bundan sonra düğün yapacak kız evi, erkek evine bedelsiz olarak verilecektir. Sizden ricamız bunu kendi ev ahalinize, yakınlarınıza giydirerek bu geleneğimizin sürdürülmesinin sağlamanızdır" diye konuştu.