Akyurt'ta "Bir hareketine bakar hayat" projesi

Yurt genelinde olduğu gibi Akyurt'ta da, İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan 'Bir hareketine bakar hayat' projesi kapsamında araç sürücülerine emniyet kemeri kullanmanın önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Nurettin Cankurtaran Caddesi'nde Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada, Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Şahin emniyet kemerinin kullanımına dikkat çekti.

Durdurulan araçlardaki sürücülere can güvenliği için emniyet kemerinin önemi hatırlatılırken ayrıca çikolata ikramı da yapıldı. Yoldan geçen vatandaşlar ve sürücülerden bazıları da "Bir hareketine bakar hayat" sloganı ile projeye destek verdi.