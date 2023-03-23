Akyurt'ta düğünlerde geleneksel bindallı giyilecek

Bindallı işlemeyi öğrenen kursiyerler üretime başladı.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında başlatılan bindallı kursuna yaklaşık 40 öğrenci katılım gösterdi. Halk Eğitim öğreticisi Başak Güney'den bindallı dikiş aşamalarını ve motif işlemeyi öğrenen öğrenciler bindallı üretimine başlıyor. Ramazan ayı sonuna kadar 25 bindallının dikiminin tamamlanması hedefleniyor.

Kursun sona ermesi ile birlikte Halk Eğitim Müdürü Fatih Karamuklu ile Akyurtlular Derneği Başkanı Sadullah Çiftçi kursiyerlerin yapmış olduğu çalışmaları inceledi. Dernek bünyesinde Kadın Kolları oluşturduklarını ve Gonca Bayraktar'ın da başkanlık görevini üstlendiğini ifade eden Çiftci, “Derneğimizin kadın kolları bünyesinde yürütülen bindallı kursumuzu Akyurtlu kadınlarımız başarı ile tamamlandı. Şimdi en başta sözünü ettiğimiz gibi düğünlerde giyilmesini sağlamak adına çalışmalara odaklanacağız ve bu geleneği yaşatağız” diye konuştu.

Ayrıca bir defile düzenleyerek bu çalışmanın tanıtımını yapacaklarını ifade eden Çiftci, “Bir defile düzenleyeceğiz ve bunu da Halk Eğitim merkezi ve Kız Meslek Lisemiz ile birlikte organize edeceğiz. Hemen sonrasında ise ilçemizde yapılacak düğünlerde bindallı giyilmesini sağlamak adına ücretsiz olarak düğün sahiplerine teslim edeceğiz. Geleneklerimizi, kültürümüzü, adetlerimizi yerine getirmek için harcadığımız bu çabanın yanında kursiyerlerimizin de bindallı dikimine devam ederek gelir kazanmasını istiyoruz. Kursiyerlerimiz ve paydaşlarımızla bunu da sağlayacağımıza inanıyoruz. Derneğimizin bu aşamada ise gelir elde etme gibi bir niyeti bulunmuyor” dedi.

Çiftci, destekleri ve çabaları için Halk Eğitim Müdürü Fatih Karamuklu ile, öğretici Başak Güney'e de teşekkür etti.