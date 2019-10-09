Akyurt'ta esnaf sayısı artıyor

Ankara'nın 35 bin nüfusa sahip Akyurt ilçesinde esnaf sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Refah, ticaret hacminin de buna bağlı olarak artış sergilediğini kaydetti.

Ankara'nın tek galericiler sitesi OTONOMİ'nin Akyurt'ta açılmasının ilçe için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Refah, “Ankara'nın kuzeyinde hızla gelişen ve büyüyen Akyurt'ta esnaf sayısı ve çeşitliliği her geçen gün artış gösteriyor. Geçtiğimiz yıl odamızın üye sayısı yaklaşık 300 iken, bugün 513 üye sayısına ulaştık. İlçe ekonomisin yükselmesini ve iş imkanlarının artmasını sağlayan bu gelişme ile Akyurt büyümeye devam ediyor. OTONOMİ'nin ilçe sınırlarında faaliyet göstermesi de ilçeye önemli katkı sağlıyor” dedi.

Odaya şoför ve otomobilci esnafı hariç diğer iş kollarından işletme sahiplerinin de kayıt olabileceğini söyleyen Refah, “Sadece şoför ve otomobilci esnafı değil, diğer tüm esnaflar odamıza kayıt olabilir ve evrak işlemlerini odamız aracılığı ile çözebilir. Elektrikçiden bakkala, lokantadan besicilere diğer tüm esnaflar odamız hizmetlerinden faydalanabilir” şeklinde konuştu.

İlçede Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi bulunmadığını belirten Refah, planları içerisinde ilçeye kefalet kooperatifini de kazandırmak olduğunu vurguladı. Mustafa Refah, ayrıca Halk Bankası ile anlaşmaları olduğunu ve basit usulde hizmet veren esnafların indirimli bir şekilde kredi kullanımından faydalanabileceğini kaydetti.