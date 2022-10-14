Akyurt'ta etüt merkezi kapılarını açtı

Akyurt Belediyesi, öğrencilerin sınavlara hazırlanabilecekleri etüt merkezini Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü olan 13 Ekim'de hizmete açtı.

Akyurt Belediyesi, 2020 yılında hizmete açtığı Uyanık Kütüphanenin ardından şimdi de etüt merkezini öğrencilerin kullanımına açtı. 100 öğrencinin aynı anda ders çalışabileceği merkez ile öğrenciler sınavlara kolaylıkla hazırlanabilecek.

Sınavlara hazırlık için kaynak kitapların yanı sıra, Türk ve Dünya edebiyatından klasiklerin de yer aldığı merkezin açılışını öğrencilerle birlikte yapan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Gençlerimizin başarıya ulaşması için elimizden geleni yaptık. Artık sıra gençlerimizde” diye konuştu.

Etüt merkezi hakkında bilgi veren Ayık, şunları söyledi:

“Gençlerimizin eğitimi için 2020 yılında Uyanık Kütüphane projemizi hayata geçirdik. Gençlerimizin büyük ilgisi nedeniyle kısa süre içerisinde dolup taşan kütüphanemizin yanı sıra yeni bir çalışma alanı ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Hemen çalışmalara başlayıp, mekanımızın dekorasyonunu tamamladık. Etüt merkezimiz 100 kadar öğrencimizin aynı anda ders çalışabilmesine olanak sağlayacak. Duvarlarını güzel sözlerle, çalışmayı özendiren cümlelerle süsledik. Alt katında ise bir sınıf, kafeterya ve mescit yer alıyor. Gençlerimizin dikkatini dağıtabilecek dış etkenlere karşı da iç mekanda tasarımlar oluşturduk. Gençlerimizin başarıya ulaşması için elimizden geleni yaptık. Artık sıra gençlerimizde. Bizim tüm amacımız öğrencilerin ve gençlerin ileride başarılı olabilmesidir. Rabbim emeklerinin karşılığını almayı nasip eylesin. Etüt merkezimiz hayırlı olsun.”