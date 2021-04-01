Akyurt'ta iki kütüphane birden açıldı

Akyurt'ta düzenlenen açılış törenine AK Parti MKYK Üyesi, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu katıldı.

Açılış töreninde konuşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Göreve geldiğimiz günden iki ay kadar sonra Genel Müdürümüzün kapısını çaldık. Akyurt'umuzda bir kütüphane eksikliğinden bahsettik. Mevcut kütüphanemiz Belediyemizin pasajının içinde küçük bir dükkana sıkışıp kalmış haldeydi. 10 kadar öğrencinin bir masada ders çalışabileceği bir alan vardı. Ben öğrencilik hayatım boyunca hep okulumun kütüphanesini kullandım ancak evinizden uzak olunca bazı zorlukları da beraberinde getiriyordu. Gece saatlerinde babam beni oradan almaya gelirdi. Bu nedenle göreve gelir gelmez ilk yapmak istediğimiz, Akyurt'a bir kütüphane kazandırmaktı. Genel Müdürümüz ile hemen işe giriştik. Müstakil binalarda hem Uyanık Kütüphanemizi hem Bebek Kütüphanemizi oluşturma imkanı bulduk. Uyanık Kütüphanemiz 24 saat gençlerimize hizmet edecek. Okuldan gelen gençlerimizin Akyurt'a gelişi akşam saatlerine sarkıyor. Artık sabaha kadar açık olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kıymetli katkılarıyla tüm tefrişatı ile birlikte güzel iki binayı tamamladık. Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza, Genel Müdürümüze ve İl Müdürümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bebeklerimize, ailelerine, gençlerimize, kısacası tüm Akyurtlulara iki kütüphane de hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un konuşmasından öne çıkanlar ise şunlar oldu:

“Türkiye genelinde 1217 tane halk kütüphanemiz bulunuyor. Gezici kütüphane, AVM kütüphaneleri, çeşitli alanlardaki ihtisas kütüphanelerimizle yurdun her yerinde kitaba ulaşabileceğimiz alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Kütüphanelerimizin yaygınlaşmasında en kıymetli ortaklarımız belediyelerimiz. Belediyelerimizle iş birliği içerisinde inşaatından kurulumuna, işletmesine kadar birlikte çalışıyoruz. Burada Akyurt Belediye Başkanımıza, göreve geldiği günden beri kütüphaneler konusunda göstermiş olduğu hassasiyet nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bir kadın olarak da bebek kütüphanesi konseptine göstermiş olduğu özen için kendisini tebrik ediyorum. Bugün açılışını yaptığımız kütüphanelerin Akyurt'umuza, Ankara'mıza hayırlı olmasını diliyorum.”

AK Parti MKYK Üyesi, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ise “Ankara'nın en genç ve tek kadın belediye başkanı olarak 2 yılda, hedeflediği projelerin yüzde 70'ini gerçekleştirmiş bir başkanımız var. Bu nedenle Akyurt Belediye Başkanımız Hilal Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da söz verdiği bütün çalışmaları yapacağına dair kendisine güvenimiz tam. Bugün iki tane kütüphane açıyoruz. Ankara bir kütüphaneler şehri olma noktasına doğru ilerliyor. Hepimizin yolu Milli Kütüphaneden geçmiştir. Kütüphanelerimizin çoğalması noktasında Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

2020 yılında Akyurt Belediyesinin 20 projesinden bir tanesi olan “24 Saat Açık Uyanık Kütüphane” 3 katlı eski Ankara evlerinin bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. 3 katlı kütüphanenin 135 metrekarelik bodrum katında kullanıcıların evlerinde gibi hissetmeleri için çay - kahve makinesi, dinlenme alanı ve mescitler yer alıyor. Yine 135 metrekare genişliğindeki zemin katta ise danışma, 6-12 yaş grubu özel çalışma alanı, engelsiz çalışma alanı, kitaplıklar, süreli yayınlar ve ıslak hacimler bulunuyor. Birinci katın içeriğinde genel kütüphane alanı, bilgisayar ile çalışma alanı, grup çalışma alanı, bireysel çalışma alanı yer alırken tüm katlarda ücretsiz kablosuz Wi-Fi internet bağlantısı hizmeti sunuluyor.

Yine 2020 yılının 20 projesinden biri olan “Bebek Kütüphanesi” projesi, bebekleri doğdukları andan itibaren öğrenmeye, keşfetmeye ve gelişime teşvik eden yapısıyla, Türkiye'de ilklerden olma özelliği taşıyor. Aileler de bebekleriyle birlikte bu gelişime ortak olacaklar. 300 metrekare alanda yerleşik bulunan tesiste bebek kütüphanesi alanı, bebek bakım odası, sanat tasarım atölyesi, masal atölyesi, etkinlik alanı, mutfak ve ıslak hacimler yer alıyor.