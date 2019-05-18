Akyurt'ta mahalle konakları hizmete açılıyor

Yapımı tamamlanan konağın Büğdüz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne devri gerçekleştirildi.

Akyurt Belediyesi tarafından inşaa edilen Güzelhisar ve Büğdüz Mahalle konaklarının yapımı tamamlandı. Büğdüz Mahallesi'nde Büğdüz Yardımlaşma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne devredilen mahalle konağı, düğün, nişan, sünnet düğünü ve diğer özel günlerde mahalleli tarafından kullanılacak. Dernek tarafından binanın kullanıma hazır hale getirildiğini belirten Büğdüz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Tiryaki rezervasyonları almaya başladıklarını söyledi. Tiryaki, “Mahalle halkımızın düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarında mahalle konağını kullanabilmesi için dernek olarak konağı hazır hale getirdik. Masa, sandalye ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Mahalle halkımız burada yemekli-yemeksiz düğünlerini gerçekleştirebilecek” dedi.

Mahalle halkının yararlanabilmesi için Büğdüz'e önemli bir eser kazandırıldığını dile getiren Tiryaki, “Mahallemize bu eseri kazandıran Belediye Eski Başkanımız Gültekin Ayantaş,'a ve her türlü desteği sunan yeni Başkanımız Hilal Ayık'a mahalleli adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.