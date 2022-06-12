İhlas Haber Ajansı

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Akyurt'ta mesire alanında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Ankara’nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle mesire alanında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle mesire alanında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.


Akyurt'ta meydana gelen sel nedeniyle mesire alanında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye dalgıç ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye Bölge Amiri Orhan Özuluş yaşananları anlattı. Özuluş, “Akyurt pazar yerinde su basmasından dolayı Ankara İtfaiyesi dalgıç ekibi 10 vatandaşı sağ salim botla çıkararak kıyıya ulaştırdı. Şu ana kadar ölü ve yaralı vatandaşımız yoktur” dedi.

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