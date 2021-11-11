Akyurt'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 5 bin fidan toprakla buluştu

Akyurt'ta Milli Ağaçlandırma Günü olan 11 Kasım saat 11.11'de 5 bin çam fidanı toprakla buluştu. Devam eden çalışmalarla birlikte bu sayı 15 bin fidana ulaşacak.

Akyurt Belediyesi'nin 700 dönümlük ağaçlandırma alanında Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın katılımı ile fidanlar toprakla buluştu. Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikme seferberliğine Akyurt'ta eğitim-öğretim gören öğrencilerin yanı sıra Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileri de katıldı. Kaymakam Selçuk ile birlikte fidan dikimi yapan Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Balıkhisar'da 770 bin metrekare alanı her yıl ağaç dikerek doldurmaya devam ediyoruz" dedi.

11 Kasım tarihinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini hatırlatan Ayık, "Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca ağaç dikilerek, ülkemizin orman varlığının büyütülmesi ve geleceğe nefes olması için etkinlikler düzenleniyor. Akyurt'ta oldukça büyük bir ağaçlandırma sahamız var. Balıkhisar'da 770 bin metrekare alanı her yıl ağaç dikerek doldurmaya devam ediyoruz. Bugün 3 bin fidanı öğrencilerimizle beraber toprakla buluşturduk. Orman Genel Müdürlüğümüze ve tüm katılımcılara emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Her yıl 11 Kasım tarihini bu şekilde kutlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dikimi yapılan fidanlarla birlikte ağaçlandırma alanındaki ağaç sayısı da 1 milyona ulaşmış oldu.