Akyurt'ta minik öğrencilere sıfır atık eğitimi

Ankara'daki ilk sıfır atık merkezlerinden birine sahip olan Akyurt'ta yeni açılan tesisin misafirleri bu kez anaokulu öğrencileri oldu. Öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm üzerine eğitim verildi.

14 farklı atığın ayrı ayrı depolandığı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, belediyeler tarafından yasal olarak yapılması zorunlu tesisler arasında yer alıyor. Küçük bir eğitim sınıfının da içinde bulunduğu tesiste Akyurt Yıldırım Beyazıt İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildi. Yetkililer çocuklara ayrıştırılabilir ve geri dönüşebilir atıkların hangileri olduğunu anlatarak, evlerinde buna göre sınıflandırmalarını istedi. Daha sonra belirli atıklardan örnekler çocuklara verilerek, uygun atık deposunun önüne bırakmaları istendi. Küçük yarışmanın ardından 4 dakikalık eğitim filmini izleyen çocuklara sıfır atık konusunda sorular soruldu. Eğitime katılan çocuklara Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık tarafından geri dönüşüm ürünlerinden üretilen kalem ve çanta hediye edildi.

Başkan Ayık, sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimlerinin sürdüğünü belirterek, çocukların çevre konusunda iyi eğitilmeleri gerektiğini, bu tesisin Akyurt için büyük bir fırsat olduğunu, okullardan her hafta öğrencilerin tesise getirilerek eğitimlere devam edildiğini söyledi.