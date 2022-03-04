Akyurt'ta öğrenciler okuma alışkanlığı kazanıyor

Akyurt Yakupoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 'okuma saati' uygulaması başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan okuma saati okul yönetimlerine tavsiye niteliği taşırken, Akyurt'ta Yakupoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda başlatıldı. 'Okuma saati' eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar devam edecek.

Okulun her günü farklı ders saatlerinde 20 dakikalık okuma süreleri belirlediklerini söyleyen Okul Müdürü Selim Koçak, öğrencileri okumaya teşvik etmek ve kontrolünü sağlayarak okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 'okuma saati'nin yanı sıra okul kütüphanesini de zenginleştirdiklerini ifade eden Koçak, "Kitap okumanın sadece boş zamanları değerlendirmek olmadığını, kitap okumak için özel bir zaman ayrılmasını gerektiğini öğrencilerimize öğretmek istiyoruz. Bu süreçte kütüphanemizdeki kitap sayısını da artırdık. 20 dakikalık okuma süresi kısa olsa da amacımız farkındalık oluşturmak" dedi.

Öğrencileri okumanın yanı sıra yazmaya da teşvik etmek için aralıklarla yazar buluşmaları düzenlediklerini söyleyen Koçak, "Öğrencilerimiz bu etkinlikler sayesinde yazarlar ile tanışıyor ve 'ben de yazabilirim' ilgisi ve farkındalığı da ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.