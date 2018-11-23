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Akyurt'ta Öğretmenevi inşaatı tamamlandı

Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, ilçede “Höyük Park” adıyla bilinen parkta yapılan tesisin bir katını öğretmenlere hediye edecek.


İnşası tamamlanan ve kısa süre içerisinde kullanıma açılacak olan tesiste taziye evi, kafeterya ve öğretmenler evi yer alacak. Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, 264 metrekarelik alanda yapımına Şubat ayında başlanan 3 katlı sosyal tesisle ilgili olarak şunları söyledi:


“3 katlı binanın bodrum katında 228 metrekarelik kafeterya, 100 metrekare üstü kapanabilir açık teras ve mutfak ile yönetici odası bulunacak. 198 metrekarelik zemin katta ise 127 metrekare taziye salonu, mutfak ve idari ofis yer alacak. Son katımızda ise Öğretmenler Günü yaklaşırken öğretmenlerimize müjde vermek istiyorum. 264 metrekare alana sahip öğretmen evi ve lokali yer alacak. 100 metrekare lokal, mutfak, mescit, 2 misafirhane ve yine idari ofisten oluşacak. Binamızda asansör de bulunacak. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimiz için ömrünü harcayan, vatan için ise canlarını veren fedakar öğretmenlerimize bir nebze de olsa katkı sağlamak bizim borcumuzdur. Eğitim camiasının içinden gelen bir Belediye Başkanı olarak belediyelerin desteğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle binamızın tamamlanmasının ardından öğretmen evini öğretmenlerimize hediye etmiş olacağız. Hayırlı olmasını diliyorum.”

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