Akyurt'ta Öğretmenlere Saygı Trekking Yürüyüşü

Öğretmenler Günü nedeniyle birçok etkinliğin yapıldığı Akyurt'ta Belediye Başkanı Hilal Ayık öğretmenlerle birlikte doğa yürüyüşü yaptı.

Öğretmenlere Saygı Yürüyüşü adıyla yapılan etkinlikte, yaklaşık 3 buçuk kilometre uzunluğundaki trekking parkurunda, Başkan Hilal Ayık, Başkan Yardımcıları Hüseyin Demirel ve Cemalettin Sarp, Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan ve Akyurt'ta görevli öğretmenler tarafından yürüyüş yapıldı.

Akyurt Ganinin Ağıl Göleti'nde son bulan yürüyüş ile ilgili olarak Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “İlçemizde her türlü etkinliğin yapılacağı alanlar mevcut. Hem buna dikkat çekmek istedik hem de Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilçemizde öğretmenlerimizle birlikte güzel bir günü geride bıraktık. Öğretmenlerimize olan sevgi ve saygımız nedeniyle her yıl Öğretmenler Günü'nde birçok etkinliği bir arada yapmaktayız. Bu yıl da böyle güzel bir havada yürüyüş yapma fırsatı bulduk. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, görevi başında şehit edilen öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kutsal mesleği icra eden tüm öğretmenlerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.