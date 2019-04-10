Akyurt'ta Polis Haftası kutlandı

yılı Akyurt'ta düzenlenen törenle kutlandı.

Akyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törene, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar katılım gösterdi. Törende İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ desteklerinden dolayı Akyurt Belediyesi Eski Başkanı Gültekin Ayantaş'a ve merhum İlhan Şener adına Belediye Meclisi eski üyesi Ertekin Şan'a tablo takdim etti.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Akyurt İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ, "Hukuk devleti, bir güvenlik devleti değil, güven devletidir. Bu nedenle hukuk devletinde kolluk görevlilerinin yetkilerini keyfilikten uzak, hukuka bağlı ve insan haklarına saygılı bir biçimde kullanmaları gerekmektedir. Polis teşkilatımız çağdaş, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü ve temel kurumlarından birisidir. Polis teşkilatımız, kamu düzeninin korunması görevlerini yerine getirirken, çağdaş hukuk devleti ilkelerinden hareketle, insan haklarına saygılı bir çizgi izlemeyi ilke edinmiştir. Bu çerçevede eğitime önem verilmiş, polis teşkilatımızın eğitim düzeyi yükseltilerek kalitesi artırılmıştır" dedi.

Akyurt Kaymakamı Osman Altın ise, Türk Polis Teşkilatının ülkenin en köklü kurumlarından birisi olduğunu söyledi. Altın, "Modern Polis teşkilatının temelleri 174 yıl önce atıldı. Bugün gelmiş olduğumuz noktada hepimizin gurur duyacağı jandarma ile birlikte omuz omuza, halkın güvenliği için yedi yirmi dört esasına göre çalışan bir teşkilatımız var. Bununla ne kadar gurur ve övünç duysak yeridir. Kadın polis sayısının artmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Emniyet teşkilatımız 3 bin kadın personel alacağını duyurmuştur. Akyurtlu vatandaşlarımızın da buna ilgi göstereceğini bekliyorum" diye konuştu.

Törende ayrıca ilçede düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilerden Nurtane Varlı, Zeynep Düzgün ve Ayşenur Yeğen'e ödülleri verildi.