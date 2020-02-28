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Akyurt'ta salgınlara karşı ilaçlama

Akyurt Belediyesi, oluşabilecek salgın hastalıklara karşı okul, cami ve toplu ulaşım araçlarında dezenfekte ve ilaçlama çalışması başlattı.


Akyurt Belediyesi, okul, cami ve toplu ulaşım araçlarında dezenfekte ve ilaçlama çalışması başlattı. Ortak kullanım alanlarının virüs ve bakterilerden arındırıldığını belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan virüs vakaları ve mevsim şartları da dikkate alınarak okullardaki çocukların daha hijyenik koşullarda eğitim görmesi, vatandaşların cami ve ibadethanelerde daha hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirmeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarında oluşabilecek salgın hastalıklara karşı halkın ortak kullanım alanlarını virüslerden ve bakterilerden arındırıyoruz" ifadelerini kullandı.


Akyurt ilçe sınırları içerisinde bulunan bütün devlet okullarında, ibadethanelerde, kamu kuruluşlarında ve toplu ulaşım araçlarında başlatılan çalışmanın sağlıklı ve daha etkili sonuç vermesi için alanların ön temizliğinin yapılmış olması gerektiği belirtildi.

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