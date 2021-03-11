Akyurt'ta Türkiye'ye örnek eğitim modeli

37 bin nüfusu olan Akyurt'ta sanayi kuruluşlarında yaklaşık 35 bin kişiye istihdam sağlandığını belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, kurulacak olan iş garantili Meslek Yüksek Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi ile Akyurtlu gençlere iş imkanı sağlanacağını söyledi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt'ta açılacak olan Ankara Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi için, Alman modeli başta olmak üzere ülkemizdeki örneklerini incelediklerini söyledi. Bursa Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) Eğitim Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve beraberindeki heyet buradaki eğitim modeli hakkında bilgi aldı.

"Türkiye'de benzeri olmayan bir model"

Ankara Üniversitesi Akyurt Meslek Yüksek Okulu'nun Türkiye'de benzeri olmayan bir modele sahip olacağını belirten Başkan Ayık, eğitim müfredatının da ilçedeki öncü sanayi kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerle belirleneceğini söyledi. Buna göre okulda açılacak olan bölümlerde, Akyurt'taki sanayi kuruluşlarının personel ihtiyacına göre belirlenecek. Meslek Yüksek Okulu'nda elektronik, mobilya, medikal, metal üzerine bölümler yer alacak ve toplamda 6-7 bölümden oluşacak.

"Ülkenin en değerli okulları arasında yer alacak"

Akyurtlu gençleri meslek sahibi yapmak istediklerini ifade eden Başkan Ayık, “Hem Meslek Yüksek Okulu hem de Mesleki Eğitim Merkezi birbiriyle uyumlu şekilde eğitim-öğretim verecek. İstihdam garantili olan Akyurt Meslek Yüksek Okulu sanayici ile kurulan işbirliği sayesinde Türkiye'nin en değerli okulları arasında yer alacak. Hem gençlerimize, hem esnafımıza, hem de sanayicimize pozitif anlamda etki oluşturacak ve her kesim faydalanmış olacak” şeklinde konuştu.

"Hem maaş alacaklar, hem öğrenecekler"

Kaymakamlık, belediye, üniversite ve sektörde öncü kuruluşlarla birlikte bir vakıf kurulacağını ve Mesleki Eğitim Merkezi'nin bu vakfa bağlı olarak yönetileceğini kaydeden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, buradaki öğrencilerin aldığı eğitimin yanında maaş alacağını da sözlerine ekledi. Akyurt'ta kurulacak olan Mesleki Eğitim Merkezi'nin 6 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip olacağını dile getiren Ayık “Belediye olarak yapacağımız çalışmalar içerisinde en değerlisi olarak bu projeyi görüyoruz. Bursa'da bir örnek inceledik, Türkiye'deki sayılı örneklere baktık, Alman modelini inceledik. Akyurt'ta gençlerimizi meslek sahibi yapacak örnek modeli hayata geçiriyoruz. Mesleki Eğitim Merkezi ile ilgili olarak projemizi Kalkınma Ajansı'na sunduk, içinin ekipmanına destek verecek. Merkezde CNC tezgahı gibi uygulamalı eğitimlerin verildiği makineler ile birlikte araç gereçler olacak. Burada eğitim gören öğrenci aynı zamanda ilçemizdeki bir sanayi kuruluşunda da çalışarak uygulamalı eğitime burada da devam edecek” ifadelerini kullandı.

Gelir seviyesi artacak

Herhangi bir mesleğe sahip olmayan vatandaşların istihdamında sıkıntı yaşadıklarını ve Mesleki Eğitim Merkezi ile bu sorunun ortadan kalkacağını dile getiren Ayık, “Çözüm merkezimize 2019 ve 2020'de 800'e yakın iş başvurusu yapıldı. Bir mesleğe sahip olan 300 kişiyi işe yerleştirdik. Tornacı, CNC operatörü, kaynakçı, elektrikçi gibi mesleği olan hemşehrilerimizin istihdamı sağlandı. Ancak herhangi bir mesleğe sahip olmayan vatandaşlarımıza iş bulmakta zorluk yaşıyoruz. Sanayicilerimizle görüşmelerimizi gerçekleştirdik, ihtiyaç duyulan meslek guruplarını tespit ederek bu alanlardaki ihtiyacı mesleki eğitim merkezlerimizde verdiğimiz eğitim ile karşılayacağız. Bu sayede gelir seviyeleri de artmış olacak” dedi.

Başkan Ayık ayrıca, Ankara Üniversitesi'ne bağlı Akyurt Meslek Yüksek Okulu'ndaki öğrencilerin kalacak yer konusunu da düşündüklerini belirterek Kredi Yurtlar Kurumu ile ilçeye yurt kazandırılması için temaslarda bulunduklarını sözlerine ekledi.