Akyurt'ta yağmur duası yapıldı

Ankara Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi'nde Büğdüz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonu ile yağmur duasına çıkıldı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 5.si gerçekleştirilen etkinliğe Büğdüz Mahallesi'nden ve çevre yerleşim yerlerinden birçok vatandaş katıldı. Yağmur ve Şükür Duası'nın ardından Kur'an Tilaveti okundu ve semazen gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşma yapan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Büğdüz Mahalle halkının geleneksel olarak yağmur duasına çıktığını belirterek, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliğe de katkı sunduğunu dile getirdi. Öğle namazının kılınmasının ardından, semazen gösterisi devam ederken katılan vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Bu yıl 5. kez birlik ve beraberlik içerisinde bir araya geldiklerini belirten Büğdüz Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Tiryaki, "Çiftçiler olarak her yıl yağmur duasına çıkarak Allah'tan rahmet ve bereket diliyoruz. Yağışlı bir mevsim geçirdik ve dualarımızla şükrettik. Burada yanımızda olan, katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.