Akyurt'ta yangın: 1 yaralı

Akyurt'ta 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Elektrikli ısıtıcının neden olduğu yangında bir kişi yaralandı.

Olay, Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Şehit Tezcan Özdemir Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrikli ısıtıcı nedeniyle oturma odasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen Şeyma Taner'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen yararlı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Akyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle korkuya kapılan bina sakinleri yoğun duman nedeniyle binayı terk edemezken, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte binadan tahliye edildiler.