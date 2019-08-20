Akyurt'un en güzel bahçe ve balkonları yarıştı

Akyurt ilçesinde belediyenin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışmasının kazananları belli oldu.

Jüri üyelerinin çeşitli kriterlerinden geçer not alan bahçelerin sahiplerine hediye ve plaketleri Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık tarafından verildi.

Büğdüz Mahallesi'nden Sıtkı Öztuna birincilik ödülünü alırken, Yeşiltepe Mahallesi'nden yarışmaya katılan Atakan Keskin ikinci oldu. Balıkhisar Mahallesi'nden İbrahim Fatih Tongur'un üçüncülüğü elde ettiği yarışmada Yıldırım Mahallesi'nden Şevki Tuncer ise katılımcı ödülüne layık görüldü.

Bahçeleri tek tek dolaşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık verilen emekler nedeniyle bahçelere hayran kaldığını söyledi. Ayık, “Her etkinlik gibi bu yarışmamız da geleneksel hale geldi. Çok büyük emekler verilmiş, yarışma nedeniyle de bahçe bakımına bir teşvik oluşmuş durumda. Yarışma nedeniyle gezip gördüğümüz bahçeler çok güzel durumda ve her birini bu hale getiren sahibinin farklı hikayesi var. Öncelikle hepsi de Akyurt'u çok seven insanlar. Özenerek bahçelerini güzelleştirdiler ve yarışmamıza katıldılar. Biz bütün evlerin, bahçesi olan, bahçe ile ilgilenilebilecek bütün alanların güzel olmasını istiyoruz. Bu yarışmamızı daha genişleterek bu bilinci yaygınlaştırmak istiyoruz. Yarışmamıza katılan tüm bahçe ve balkon sahiplerine ve yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.