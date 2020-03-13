Akyurt'un her köşesinde dezenfekte çalışması yapılıyor

Geçtiğimiz hafta ilçedeki okullarda başlatılan dezenfekte ve ilaçlama çalışması camiler, toplu ulaşım araçları, resmi kurumlar ve okul servislerinde devam etti. Tüm dünyada görülen korona virüse karşı Türkiye'nin başarılı bir sınav verdiğini söyleyen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, çalışmaların titizlikle devam edeceğini belirtti. Başkan Ayık, “İnsanımızın toplu olarak yer aldığı kalabalık ortamlar, özellikle okullardan başlayarak dezenfekte edildi. Her gün aynı kalabalığın görüldüğü toplu ulaşım araçları, okul servisleri ve resmi kurumlarda da işlem yaptık. Periyodik aralıklarla çöp konteynerlerinde de dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Son zamanlarda Uzak Doğu kaynaklı bir virüsün yayılmasıyla ortaya çıkan ölümcül hastalığa karşı yapılan bir çalışma gibi görünse de genel bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Akyurtlular çalışmadan oldukça memnun. Özellikle dünyadaki bu virüs krizinde ülkemizin başarılı bir sınav verdiğini düşünüyoruz. Uzmanların görüşleri de bizim yaptığımız çalışma kadar önemli. Kalabalık alanlarda gün içerisinde sık sık ellerini yıkayarak insanlar hastalıktan korunmuş olacaktır. Akyurt'u virüslerden ve hastalıklardan uzak tutmak için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.