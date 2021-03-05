Akyurt'un tarihi gün yüzüne çıkacak

İlçede bulunan iki tümülüs ile höyükte yapılacak olan jeoradar çalışmalarının ardından kazı faaliyetlerine başlanacak.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ilçeye turistik değer kazandırabilmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle üç alanda jeoradar incelemesinin ardından kazı çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanı Umut Görgülü ile bir araya gelen Başkan Ayık, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Buna göre jeoradar ile toprak altının bir nevi röntgeni çekilerek, olabilecek muhtemel kalıntıların yerleri, boyutları, uzunlukları, nereye kadar uzandığı ve yayılım alanları tespit edilecek.

Elecik, Cücük ve Balıkhisar olmak üzere üç noktada birinci derece sit alanı bulunduğunu açıklayan Başkan Ayık, “Bunlardan birisi höyük, ikisi ise tümülüs. Bunların kazılması ve ortaya çıkarılması ise 10 yıl, 20 yıl sürebilecek zahmetli ve büyük yatırım isteyen işler. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile de görüştük ve jeoradar çalışması istedik. Balıkhisar, Cücük ve Elecik Mahallemizde Bakanlığımızın desteği ile birlikte jeoradar yöntemi ile bu alanları inceleyeceğiz ve sonrasında kazı yapılıp yapılmamasına dair kararımızı vermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Başlangıçta Cücük Mahallesi'ndeki alanda projenin hayata geçeceğini ifade eden Başkan Ayık, “Eski yerleşim yerleri olan ve höyük olarak adlandırdığımız alanlar ile birlikte anıt mezarlar olan tümülüslerde bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Yüzey araştırmalarımız bu yıl tamamlanacak. İlk etapta Cücük Mahallemizde jeoradar çalışmalarına başlayacağız. Yüzey araştırmalarının tamamlanması ile birlikte kayda değer bir şey çıkarsa bakanlık kazı kararı alacak. İnşallah Akyurt'a turistik bir değer kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.