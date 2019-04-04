Akyurt'un yeni başkanı Hilal Ayık görevi devraldı

Akyurt'un yeni belediye başkanı AK Partili Hilal Ayık, görevi Gültekin Ayantaş'tan devraldı.

Yerel seçimlerde Akyurt Belediye Başkanlığını kazanan Hilal Ayık, partililerle ve belediye meclis üyeleri ile birlikte İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Ardından belediye meclis üyeleri ile birlikte Akyurt Belediyesine gelen Ayık, eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş'tan görevi devraldı. Gültekin Ayantaş, "Aldığımız dönemdeki Akyurt ile bugünkü Akyurt arasında dağlar kadar fark var. Burada bir başarı varsa hepimizin başarısı, başarısızlık varsa o da Gültekin Ayantaş'ın başarısızlığıdır. Aldığımız köyden artık Akyurt, Ankara merkeze entegre olmuş ve bir şehre dönüşmüş. Sistem belediyeciliği adına ciddi adımlar attık. Akyurt bu anlamda örnek bir belediyedir. Kasamızda sıcak para olarak 20 milyon nakit para var, 10 milyona yakın da alacağımız var. Yaklaşık 30 milyona yakın bir meblağ bırakacağız" dedi. Ayantaş, belediyenin birçok gayrimenkulü bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından belediye hizmet binası önünde de eski Belediye Başkanı Ayantaş ve görevi devralan Ayık birer konuşma gerçekleştirdi. Burada konuşan Ayantaş, "Üç dönem belediye başkanlığı yaptım ve bu dönemde 33 tane meclis üyesi arkadaşım ile çalıştım. Bugüne kadar görev yapan belediye meclis üyesi arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Akyurt'un menfaatine olan bütün hizmetlerde beraber olduk ve çıkarmış olduğumuz kararlar, muhalefeti ve iktidarı ile birlikte şerhsiz olarak geçmiştir ve uyumlu bir şekilde çalışılmıştır. Akyurt'ta yapılması gereken hizmetlerin birçoğunu kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi ve hükümetimizle birlikte ilçemize ciddi hizmetler kazandırdık. Hem Büyükşehir Belediyesine hem de hükümetimize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fuar alanının Eylül ayında tamamlanacağını belirten Ayantaş, hastane ve Ankara-Akyurt arası yol çalışmalarının da ihale aşamasında olduğunu dile getirdi.

Başkan Hilal Ayık ise, "Geçmişten günümüze emeği geçmiş tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Son 15 yıla baktığımızda Akyurt büyük bir değişim yaşadı. Köy Akyurt'un gözümüzün önünde kent oluşunu an ve an izledik. Kurumsallaşmış, çehresi değişmiş güzel bir Akyurtumuz var, güzel bir belediyemiz var. Başkanımıza ve ekibine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Çıta yüksek, biz daha ileri yükseltmek için elimizden geleni yapacağız. Sizlere hizmetin en iyisini sunmak için, yetimin hakkını savunmak için gayret edeceğiz, çaba göstereceğiz" dedi.