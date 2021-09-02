Akyurt'un yeni okulunda ilk ders zili çaldı

Akyurt'un en yeni okulu olan Biruni İlkokulu, açılış töreni ile eğitime açıldı.

2021-22 eğitim öğretim yılı açıldı, okul heyecanı öğrencileri sardı. Covid-19 salgını gölgesinde açılan okullarda heyecan yine de azalmadı. Akyurt Belediyesi, okula bu yıl başlayan miniklere okul ve beslenme çantası hediye etti.

Akyurt'un en yeni okulu olan Biruni İlkokulunda açılış töreni düzenlenirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Haluk Saydan ile törene katılan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, çantaları öğrencilere hediye etti.

Başkan Hilal Ayık yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin sağlığı ve başarısı her şeyden önemli. Bu zil sesini, öğrencilerin yüz yüze, etkili bir eğitim almasını özlemiştik. Her türlü önlemi alarak inşallah aşının da yaygınlaşmasıyla okullarımız kapanmadan etkin eğitim sürdürülecektir. Okulumuz yeni, öğrencilerimiz okula yeni başlıyor. Sizler de aileleri olarak farklı bir heyecan yaşıyorsunuz. Bugün yavrularımızın bu heyecanına ortak olmak için toplandık. Hepsinin geleceği parlak, bahtı açık olsun. Allah zihin açıklığı versin” ifadelerini kullandı.