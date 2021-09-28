Alageyiklerin kavgası foto kapana yakalandı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonunda bulunan alageyiklerin foto kapan görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, iki alageyiğin önce birbiriyle boks yaparcasına kavga etmesi, ardından birbirlerine tos vurmaları yer aldı. Tatlı kavganın ardından alageyiklerin kadrajdan kaybolmaları renkli görüntülere sahne oldu.