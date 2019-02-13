Alaşehir'in pekmezi Ankaralıların içini ısıttı

Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında bugün Alaşehir Belediyesini temsilen gelen grup Ankara halkına içlerini ısıtmak maksadıyla üzüm pekmezi ikram etti. Alaşehir'de üretilen orijinal üzüm pekmezinin içinde hiçbir katkı maddesi ve şeker bulunmadığını söyleyen pekmez tadım ekibinden Soner Kurt, “Şeker hastalarının yemesinde hiçbir sakınca yoktur. Bizim pekmezimiz kan yapar, tüm hastalarımıza dağıtırız. Belediye Başkanımız Ali Uçak tüm Ankaralılara hediye amacıyla, ikram olarak gönderdi. Biz de epey kilometre kat edip Belediye Başkanımızın isteğini yerine getirdik. Ankara halkının pekmezimize ilgisi bizi memnun etti. İnşallah ikram ettiğimiz tüm Ankaralılara pekmezimiz şifa olur. Bundan sonraki durağımız ise İzmir olacak. Devamında hangi ilin bize ihtiyacı varsa biz orada olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Pekmez tadım ekiplerinin ikramda bulunduğu Mesut Kapkiner, “Pekmez gerçekten çok güzel. Ben Çorumluyum. Biz de 20 sene önce pekmez yapıyorduk. Üzüm kalmadığı için pekmez ihtiyacımızı marketlerden aldığımız katkı maddeli ürünlerle gidermeye çalıştık. Bu pekmezi çok beğendim, hiçbir katkı maddesi yok” diye konuştu.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında Alaşehir pekmezini tadan Mustafa Kal, “Erzincanlıyım, bizim orada da pekmez yapılıyor. Bizim pekmezimizi andırıyor. Hiçbir katkı maddesi olmadığı zaten belli” ifadelerini kullandı.

Alaşehir Belediyesi pekmez tadım ekipleri gün boyunca Kızılay Meydanında pekmezlerini ikram etmeye devam edecek.